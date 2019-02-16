إطلاق نار يقتل ويصيب 10 بينهم 5 رجال أمن في أمريكا

المواطن - متابعة

قُتل 5 أشخاص على الأقل عندما فتح مسلحٌ النار ليل الجمعة، في مستودع منشأة صناعية بمدينة أورورا بولاية ايلينوي الأمريكية فيما أصيب 5 من ضباط الشرطة قبل أن تطلق الشرطة النار عليه لترديه قتيلاً.

وقالت قائدة شرطة أورورا، إن المسلح ويدعى غاري مارتن 45 عاماً عمل لشركة هنري برات لمدة 15 عاماً قبل الحادث الذي وقع ليل الجمعة في مستودع الشركة المترامي الأطراف في أورورا التي تبعد 65 كيلومتراً غربي شيكاجو.

ويمثل الهجوم أحدث واقعة عنف باستخدام سلاح ناري في بلد أصبحت فيه حوادث القتل الجماعي شائعة. وجاء الحادث بعد يوم من حلول الذكرى السنوية الأولى لمقتل 17 شخصاً على يد مسلح في مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا.