إطلاق هوية وشعار احتفالية اليوم الوطني الكويتي

المواطن - الرياض

أطلق مركز التواصل الحكومي، هوية وشعار احتفالية اليوم الوطني الكويتي الـ58 وذكرى يوم التحرير الـ28.

وجاء الشعار بألوان العلمين السعودي والكويتي ويحمل عبارة إخوة وسند.

والمعروف أن اليوم الوطني الكويتي هو عطلة رسمية احتفالاً بذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، ويحتفل به في 25 فبراير من كل عام.

وقد استقلت الكويت في 19 يونيو 1961 إبان عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح، فكان أول احتفال بعيد الاستقلال يوم 19 يونيو 1962، وهي المرة الوحيدة التي أقيم فيها احتفال بالاستقلال بهذا التاريخ.

وفي عام 1963 تم ترحيل عيد الاستقلال وتم دمجه مع تاريخ عيد جلوس الأمير عبدالله السالم الصباح والذي يصادف يوم 25 فبراير، ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بعيد استقلالها في هذا التاريخ.

أما عيد التحرير في الكويت فيحتفل به في 26 فبراير من كل سنة بمناسبة تحرير الكويت سنة 1991 من الاحتلال العراقي إبان حرب الخليج الثانية.