إعلاميو الباحة يكرمون زملاءهم أعضاء اللجنة المشاركة بالجنادرية 33

المواطن - خديجه ال مزهر - الباحة

بحضور وتشريف محافظي محافظات القطاع التهامي لمنطقة الباحة وفي ليلة من ليالي الوفاء وبادرة غير مستغربة من رجال الوفاء والتي تنم عن الأصالة والبذل والعطاء، احتفل عدد من إعلامي منطقة الباحة بمختلف مواقعهم الإعلامية وعدد من مديري الدوائر الحكومية، بتكريم زملائهم أعضاء اللجنة الإعلامية المشاركة بالجنادرية 33 المقام على مسرح ديار العز بمهرجان ربيع الباحة بمحافظة المخواة.

بدأ الحفل بخطاب قدمه الإعلامي المهندس أحمد البرقاوي، استهله بكلمة لإعلاميي المنطقة ألقاها نيابة عنهم الإعلامي عمر الغامدي رحب فيها وشكر المكرمين وأثنى على الجهود التي قاموا بها أثناء عملهم في بيت الباحة بالجنادرية، مبيناً التلاحم القائم بين كافة إعلاميي المنطقة بمختلف انتماءاتهم وحرصهم على أداء رسالتهم بجد واجتهاد وإخلاص لكل ما يخدم المنطقة.

بعد ذلك ألقى كلمة المكرمين رئيس اللجنة الإعلامية الإعلامي مهدي الكناني وشكر من خلالها محافظي المحافظات على حضورهم وتشريفهم ولزملائه أعضاء اللجنة على ما قاموا به من جهد خلال تواجدهم بقرية الباحة التراثية بالجنادرية وفي ختام كلمته وجه شكره لجميع من بادر بتكريمهم مؤكداً أن هذا التكريم دليل وفاء من زملائهم وليس بمستغرب على كل إعلاميي منطقة الباحة.

وفي ختام الحفل سلمت الدروع للمكرمين والتقطت الصور التذكارية.