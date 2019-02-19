إعلامي رياضي: اعتراض الأندية على قرارات الانضباط غير مفهوم أحيانًا

المواطن - محمد سمعه

قال سعد المهدي الإعلامي الرياضي: إن اعتراض الأندية على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم يكون غير مفهوم في بعض الوقت.

وتحدث سعد المهدي لبرنامج “كورة” قائلًا: يجب أن يكون اعتراض الأندية على قرارات لجنة الانضباط مُبرراً وله أسبابه، ويجب أن يتم إيضاح هذا الأمر للوسط الرياضي.

وتابع سعد المهدي: لجنة الانضباط بالغت في عقوبة اللاعب سيبا لاعب الشباب، وأعتقد أن اللاعب كان يستحق البطاقة الصفراء وليست البطاقة الحمراء في مباراة الوحدة، وكما قلت فالشيء المهم دائمًا هو تبرير أسباب الاحتجاج على قرارات لجنة الانضباط، حتى لا يكون الحديث لمجرد الاستهلاك الإعلامي.

وكان نادي الشباب كتب تغريدة مثيرة عبر حسابه في تويتر موجهة لاتحاد القدم حيث قالت التغريدة: لقد أسمعت لو ناديت حيًا، ولكن لا حياة لمن تنادي.