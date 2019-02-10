إعلان أسماء المرشحين السعوديين الـ9 لجوائز خريجي المملكة المتحدة بـ2019

المواطن - الرياض

أعلن المجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية عن أسماء المرشحين الـ9 في جوائز خريجي المملكة المتحدة 2019 في المملكة، حيث تم اختيارهم بفضل إنجازاتهم البارزة مهنيًّا، ورياديًّا لإسهامهم في تعزيز العلاقات التعاونية بين المملكة المتحدة والسعودية.

وسيتم الإعلان عن الفائزين الثلاثة بالجائزة في حفل يقام في الرياض، باستضافة السفير البريطاني في المملكة يوم 11 مارس 2019.

وتكرّم الجوائز المرموقة إنجازات خريجي التعليم العالي من المملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم، وفي عامها الخامس عالميًّا والرابع في السعودية، تلقت الجائزة أكثر من 1200 متقدمًا هذا العام من خريجي المملكة المتحدة من 120 دولة، يمثلون أكثر من 140 مؤسسة تعليم عالي في كافة أنحاء المملكة المتحدة.

أما المرشحون لجائزة الإنجاز المهني، والتي تسلط الضوء على الخريجين الذين تميزوا من خلال قيادة مثالية في مجالهم المهني، هم:

الدكتور فارس العنزي- خريج كلية إمبريال لندن

شغوف بالتعليم، باحث ومؤسس للجمعيات الخيرية

فهد النعيم- خريج جامعة مانشستر وجامعة برونيل

داعم لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

وليد السالم- خريج مدرسة ليفربول للطب المداري

المدير التنفيذي لمختبر الصحة الوطني ومتطوع

وبالنسبة إلى المرشحين عن جائزة التأثير الاجتماعي، التي تسلط الضوء على الخريجين الذين قدموا مساهمة استثنائية في إحداث تغيير اجتماعي إيجابي، فهم:

تغريد السراج- تخرجت من كلية لندن الجامعية (UCL)

كاتبة ومستشارة ومدربة مهتمة في تعلّم اللغة

جوهرة أبا الخيل- خريجة جامعة هال

باحثة ومدربة وقائدة

شيهانا المطروق- خريجة جامعة مانشستر

خبيرة في الإنفلونزا ومدربة دولية

والمتسابقون النهائيون عن جائزة الريادة، التي تسلط الضوء على الخريجين الذين لعبوا دورًا رائدًا في الابتكار، هم:

مازن الزيدي- خريج جامعة وارويك

مدير الابتكار وريادة الأعمال

أسامة العوام- خريج جامعة لندن متروبوليتان

ريادي أعمال ورائد تحميص القهوة

مي العذل- خريجة جامعة الفنون في لندن

مديرة إبداعية وقائدة ثقافية

من جانبه صرّح السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس: “يسعدني اليوم الإعلان عن المرشحين النهائيين للفوز بجوائز خريجي بريطانيا لعام 2019، والتي هي في عامها الرابع في السعودية.. وتكرّم هذه الجائزة إنجازات الرجال والنساء السعوديين المتميزين الذين درسوا في الجامعات البريطانية، وهم الآن يستخدمون تعليمهم في المملكة المتحدة لإحداث تأثير إيجابي في تحقيق رؤية وطنهم”.

وتابع: “أهنئ جميع المرشحين لجائزة الإنجاز المهني، جائزة ريادة الأعمال وجائزة الأثر الاجتماعي، وأتطلع لاستضافة الحفل الرابع لتوزيع جوائز خريجي المملكة المتحدة في الرياض الشهر المقبل، والالتقاء بجميع المرشحين النهائيين لتهنئتهم ليس فقط على نجاحهم المهني المذهل ولكن بصفتهم (سفراء) للتعليم العالي في المملكة المتحدة”.

من جانبه، أفاد أمير رمزان، مدير المجلس الثقافي البريطاني في السعودية: “تقدم جائزة خريجي المملكة المتحدة منبرًا لتسليط الضوء على المواهب المحلية الرائعة التي تلقّت تعليمًا في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أن قصص المتسابقين متنوعة ومُلهمة وتتيح لنا تقدير المجتمع النابض لبلدهم ومساهماتهم في السعودية”.