إغلاق مستودع للمواد الغذائية وضبط حوش شعبي لغسل الملابس بمكة

المواطن _عبدالرحمن المحمادي_مكة

تمكنت بلدية جنوب مكة الفرعية من ضبط مستودع عشوائي للمواد الغذائية في منطقة الحسينية يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ اللازم وإخلاء الموقع بالكامل وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالك المستودع العشوائي .

من جهة أخرى تواصل بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على أماكن المستودعات العشوائية ضمن نطاق البلدية ، حيث تمكنت البلدية من ضبط حوش شعبي يتم بداخله غسل الملابس وشراشف وبطانيات الفنادق بكميات كبيرة وبصورة عشوائية وغير آمنة، وتم اتخاذ اللازم وإخلاء الموقع بالكامل .

وأكدت الأمانة حرصها على متابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي ، ورصد وإغلاق المستودعات العشوائية التي تمارس نشاطها دون استيفاء الشروط الصحية ، وتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين.