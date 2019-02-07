إقالة المدربين .. مسلسل يُهدد مستقبل الكرة السعودية

المواطن - محمد سمعه

بعد إقالة المدرب بابلو غويدي من تدريب النادي الأهلي، أصبح دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين شاهدًا على إقالة 13 مدربًا من 13 ناديًا خلال الموسم الجاري.

وكانت البداية مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز والذي تمت إقالته من تدريب نادي الاتحاد بعد مرور جولتين من بطولة الدوري عقب الخسارة من نادي القادسية بثلاثية دون رد.

12 مدربًا كانوا الضحية

ثم أعلن 12 ناديًا رحيل 12 مدربًا بين إقالة وفسخ عقد بالتراضي بين الطرفين وهم:

1. مريشيا ريدنيك من الفيصلي.

2. كوستاس من نادي الفيحاء.

3. فيركاوترن من نادي الباطن.

4.ستانويفيتش من نادي القادسية

5. جوزيه كارينيو من نادي النصر.

6. فرانسيسكو آرسي من نادي أحد.

7. راموس من نادي الاتفاق.

8. كاريلي من نادي الوحدة.

9. بابلو ألفيس نادي أحد.

10. جورجي جيسوس من نادي الهلال.

11. سلافيوليوب موسلين من نادي الفيحاء.

12. بابلو غويدي مدرب الأهلي.

كثرة الإقالات تُهدد مستقبل الكرة السعودية

وأصبحت كثرة الإقالات ورحيل المدربين لفسخ التعاقد وعدم شعورهم بالراحة أثناء العمل، شيء يهدد كرة القدم السعودية خاصة أن نية أحد الأندية في استقطاب مدرب كبير للتدريب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد تجعل المدرب يفكر ألف مرة قبل قدومه خاصة مع علمه بأنه قد يمكث لفترة قصيرة ثم يرحل بعد ذلك.

وكان نادي النصر أعلن تعيين المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو مؤقتًا خلفًا لكارينيو، ثم رحل كريستوفاو عن تدريب الفريق الأول بعد قدوم مواطنه روي فيتوريا مدرب نادي بنفيكا البرتغالي السابق.