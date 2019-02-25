إقالة 4 مدربين .. #الاتحاد و #الفيحاء .. تخبط وعدم استقرار

المواطن - محمد سمعة

صنع نادي الاتحاد ظاهرة سلبية في الموسم الجاري بعدما قرر مجلس إدارة النادي برئاسة لؤي ناظر إقالة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش وتعيين المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مديرًا فنيًا جديدًا للعميد.

وأقال الاتحاد فقط خلال موسم واحد مدربين اثنين وهما الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي بيراميدز المصري الحالي ليُعين المدرب بيليتش ثم يقيله بسبب استمرار سوء نتائج العميد.

إقالة 4 مدربين في موسم واحد

وسار نادي الاتحاد على درب نادي الفيحاء والذي أقال مدربين في الموسم الجاري، حيث كانت البداية بإقالة المدرب الأرجنتيني جوستافو كوستاس ليُعين المدرب الصربي سلافيوليوب موسلين مدربًا للفريق، ثم تتم إقالته بعد ذلك بسبب سوء النتائج.

الحظ السيئ يُلاحق الفريقين

ويبدو أن الحظ السيئ يطارد ناديي الاتحاد والفيحاء حتى في ترتيبهما في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الخامس عشر” قبل الأخير” برصيد 15 نقطة، بينما يحتل نادي الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

ويأمل المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا والذي يملك مفاتيح النجاح مع الاتحاد في أن يستعيد نغمة التألق والانتصار مع العميد خلال المباريات المقبلة، خاصة أن الاتحاد لن يتحمل فقدان أي نقاط خلال المباريات المقبلة وذلك من أجل ضمان البقاء في دوري المحترفين وعدم الهبوط لدوري الدرجة الأولى.