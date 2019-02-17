إقبال جماهيري على تذاكر الاتحاد والهلال في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

شهد موقع مكاني إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أقل من 3 ساعات على طرحها.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد والهلال في إطار مواجهات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت منصة مكاني عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عدد تذاكر مباراة الاتحاد والهلال المحجوزة خلال الساعات الأولى من الطرح وصل إلى 25 ألف تذكرة.

وأوضح حساب مكاني على “تويتر”، أنه تم شراء وسداد 16 ألف تذكرة لمباراة الاتحاد والهلال بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بداية طرحها.

وتوقعت منصة مكاني وفقًا لأرقام حجوزات ومشتريات تذاكر مباراة الاتحاد والهلال حتى الآن، أن يتم شراء جميع التذاكر من موقع مكاني، ولن تتوافر أي تذاكر يوم المواجهة من الملعب.

وطرحت منصة مكاني تذاكر مباراة الاتحاد والهلال قبل 3 ساعات تقريبًا، بالأسعار التالية، 30 ريالًا الموحدة، 300 ريال المنصة الفضية، و500 ريال المنصة الذهبية، وتم تخصيص الدور الخامس بالكامل للعائلات.

ونشرت مكاني صورة لتوضيح الأماكن المخصصة للجماهير في مباراة الاتحاد والهلال المقبلة، حيث ستُخصص المدرجات “الأخضر، الأصفر، الأحمر والأزرق”، لجماهير العميد، فيما ستكون المدرجات “البنفسجي والبرتقالي” لجمهور الزعيم.

وقبل مباراة الاتحاد والهلال المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.