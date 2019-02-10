المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن وجود إقبال جماهيري كبير على تذاكر مباراة الأهلي ضد النصر، ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للإقبال الجماهيري، مؤكدًا أنه تم بيع 15 ألف و478 تذكرة لمباراة الأهلي ضد النصر حتى الآن، علمًا بأن المواجهة ستُقام، مساء الثلاثاء.

وكان الراقي قد أعلن، اليوم الأحد، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد النصر في الجولة الـ20، عبر منافذ البيع في مقر النادي والمتجر، بالإضافة إلى ملعب الجوهرة المشعة.

وحدد الراقي مدرجات جماهير العالمي في مباراة الأهلي ضد النصر المُقرر إقامتها على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، والتي ستكون ثلث الطاقة الاستيعابية باللونين الأخضر والأصفر.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الأهلي ضد النصر المقبلة؛ لتحقيق الفوز، وتقليل فارق النقاط مع العالمي والهلال المتصدر.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي مباراة الأهلي ضد النصر المقبلة بهدف تحقيق الفوز، ومواصلة الضغط على الهلال أملًا في تعثره، وانتزاع صدارة الترتيب منه.

وقبل مباراة الأهلي ضد النصر المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.