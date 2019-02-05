إنبي ضد الأهلي .. الفريق البترولي يخشى انتفاضة الأحمر

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب “بتروسبورت”، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة إنبي ضد الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 من الدوري المصري لكرة القدم.

ويدخل الفريق الأحمر مباراة إنبي ضد الأهلي اليوم، وهو يُعاني من الضغط الشديد في مبارياته، بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث لعب أمام سيمبا التنزاني، السبت الماضي، وسيواجه حرس الحدود، الجمعة المقبل.

ويسعى الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته المحلية والقارية خلال الفترة الماضية، والفوز في مباراة إنبي ضد الأهلي اليوم، من أجل تقليص الفارق مع الزمالك وبيراميدز، والتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

ويتواجد الفريق الأحمر في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، قبل مباراة إنبي ضد الأهلي اليوم، برصيد 33 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن فريق بيراميدز، ولكنه لعب 5 مواجهات أكثر.

وأجبرت ظروف الأحمر من ضغط المباريات والإصابات على اللعب بأقل مجهود خلال المواجهات السابقة، بعد تحقيق الهدف المطلوب، لذلك سيعتمد إنبي ضد الأهلي على الضغط في الشوط الثاني الذي يشهد انخفاض مستوى لاعبي الأحمر.

ويرفع لاعبو الفريق البترولي شعار لا بديل عن الفوز في مباراة إنبي ضد الأهلي اليوم، لتحسين موقع الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري، حيث لم يفز سوى في 4 مباريات فقط خلال 20 لقاء خاضه حتى الآن.

وقبل مباراة إنبي ضد الأهلي اليوم، هُزم الفريق البترولي في 7 مباريات، وتعادل في 9 مواجهات، مقابل 4 انتصارات، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 21 نقطة.