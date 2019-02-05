إنبي ضد الأهلي .. المارد الأحمر يشدد الخناق على بيراميدز والزمالك

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة إنبي ضد الأهلي في الجولة الثالثة عشرة، والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وسعى المارد الأحمر قبل انطلاق مباراة إنبي ضد الأهلي إلى تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من نادي الزمالك المتصدر ونادي بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بدأ المارد الأحمر الشوط الأول من مباراة إنبي ضد الأهلي بطريقة رائعة، حيث خلق العديد من الفرص الهجومية وحاول كثيرًا تسجيل الهدف الأول في ظل الضغط المتواصل من قبل لاعبي النادي الأهلي.

وتمكن النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول له في مباراة إنبي ضد الأهلي عبر مدافعه أيمن أشرف في الدقيقة السابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول بعد متابعة جيدة للكرة.

وحاول المارد الأحمر تسجيل هدف آخر قبل نهاية الشوط الأول من مباراة إنبي ضد الأهلي ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل النادي الأهلي ضغطه بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني في مباراة إنبي ضد الأهلي، حيث تمكن اللاعب جونيور أجايي من تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة الرابعة والخمسين بعد تمريرة متقنة من زميله الأنجولي جيرالدو.

وبعد الهدف الثاني في مباراة إنبي ضد الأهلي هبط أداء المارد الأحمر؛ مما أعطى الفرصة لفريق إنبي لمحاولة العودة في المباراة وتقليص الفارق عبر تسجيل الهدف الأول.

ونجح نادي إنبي بعد ذلك في تسجيل الهدف الأول له في مباراة إنبي ضد الأهلي عبر رأسية متقنة من اللاعب محمود قاعود في الدقيقة الثمانين من عمر المباراة.

وانتهت مباراة إنبي ضد الأهلي بفوز المارد الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف حيث أصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 36 نقطة في المركز الثالث خلف نادي الزمالك المتصدر بـ45 نقطة، أما نادي بيراميدز فيحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة.