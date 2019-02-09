إنتر ميلان يصدم برشلونة ومانشستر يونايتد

المواطن - مروة نبيل

أكد نادي إنتر ميلان الإيطالي تمسكه باستمرار نجم الفريق الأول لكرة القدم، سكرينيار خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام ناديي برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد معه.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن نادي إنتر ميلان توصل إلى اتفاق لتجديد عقد مدافعه ميلان سكرينيار، حتى عام 2023، ويتبقى فقط بعض الإجراءات قبل الإعلان بشكل رسمية عن ذلك.

ومن المُقرر أن يرتفع راتب سكرينيار في العقد الجديد مع إنتر ميلان الإيطالي من 1.7 مليون يورو إلى 3 ملايين، بالإضافة إلى المكافآت.

وأوضح الموقع الإيطالي الشهر، أن عقد سكرينيار الجديد مع إنتر ميلان لن يتضمن أي شرط جزائي يسمح للاعب بالرحيل.

وجاء تحرك إنتر ميلان السريع لتحصين مدافعه سكرينيار، بعد ظهوره بمستوى مميز هذا الموسم، وتشكيله ثنائياً متألقاً مع ستيفان دي فري في قلب الدفاع.