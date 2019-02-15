إنقاذ حياة سيدة مصابة بحادث مروري ‎بمستشفى الخرمة

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تمكن- بفضل الله- فريق طبي متخصص بمستشفى الخرمة العام من إنقاذ حياة مصابة تم إحضارها للطوارئ وهي في حالة حرجة وغير مستقرة، وذلك إثر تعرضها لحادث مروري مع زوجها الذي أصيب بعدة كسور وحالته مستقرة.

وفي التفاصيل: في تمام الساعة 8 مساء أمس الخميس حضر إلى الطوارئ حادث انقلاب سيارة نتيجة الأمطار في طريق الخرمة الغريف، نتج عنه إصابة الزوج بكسر بالكاحل الأيسر وعدة رضوض وسحجات متفرقة وإصابة الزوجة بإصابة بالرأس وبنزيف داخلي وتهتك بالطحال، وتم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وتجهيز الدم ونقل المريضة للعمليات مباشرة لإجراء عملية استكشاف للبطن واستئصال الطحال وإيقاف النزيف بواسطة فريق طبي من المستشفي.

وبعدها تم نقلها للعناية المركزة، واستقرت حالتها ولله الحمد، وتم تحويلها لأحد مستشفيات الطائف التخصصية؛ لاستكمال علاجها هناك.

ومن جانبه فقد قدم زوج وذوو المريضة شكرهم للأطباء ولمستشفى الخرمة وصحة الطائف؛ لما وجدوه من خدمة صحية متميزة التي على إثرها تم إنقاذ المصابة.