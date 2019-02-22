إنقاذ طفل من قاع بئر عمقها 20 مترًا في حائل عبر آلية مطورة

المواطن - حائل

أنقذ الدفاع المدني في حائل، مساء اليوم الجمعة، طفلًا يبلغ من العمر 9 سنوات، من قاع بئر ارتوازية عمقها نحو 20 مترًا في محافظة الحائط.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل، المقدم نافع الحربي، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الحائط تمكنت من إنقاذ طفل يبلغ التاسعة من عمره من قاع بئر ارتوازية يبلغ عمقها نحو 20 مترًا غير مكيسة بقرية الدغيبجة التابعة لمحافظة الحائط.

وأضاف الحربي أن فرق الإنقاذ استخدمت الآلية المطورة لعملية الرفع، وتم التعامل مع الحالة بحذر خشية حدوث انهيارات ترابية، حتى تم إنقاذه بصحة جيدة، وسُلم لذويه دون إصابته بأذى.