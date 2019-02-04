إيتيون للتكنولوجيا العسكرية تسعى لتوسيع أعمالها في المملكة واستثمار رؤية محمد بن سلمان

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تتطلع مؤسسة “إيتيون” إلى مزيد من العمل مع قطاع الدفاع في السعودية، خاصة في ظل الأجواء التي توفرها الحكومة للتعاون خلال الفترة الماضية.

وقال توبي فان لوجيرنبرج، مدير تطوير الأعمال في إيتيون، إن الشركة تتعامل الآن مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في مشروع مدته خمس سنوات لتأسيس منشأة للتصميم والتصنيع.

وأوضح لوجيرنبرج: “نحن نتحدث إليهم في الوقت الحالي لمساعدتهم بشكل أكبر في تنمية وتوسيع قدراتهم لتوفير خدمات الصناعة في المملكة على غرار الخدمة التي نقدمها لمقاولي الدفاع في بلدان مختلفة أبرزها جنوب إفريقيا”، مشيرًا إلى أن المفاوضات قيد التنفيذ.

وأضاف: “لقد أنشأنا اسمًا لأنفسنا على مدى السنوات العشر الماضية من خلال تقديم هدف رئيسي للسعودية في تنمية قدراتها الهندسية المحلية من خلال برامج نقل التكنولوجيا (ToT).. اليوم نحن في وضع جيد جدًا للاستمرار في مساعدة العمل بالمملكة”.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية تقوم بتقديم نموذج جيد على مستوى توطين الصناعات الدفاعية، والتي تعد جزءًا من رؤية المملكة لعام 2030، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016.

وتشمل الرؤية الشاملة لتنويع مصادر إيرادات الاقتصاد السعودي، لتوطين نسب كبيرة من إنفاقها على المعدات الدفاعية والعسكرية، والاعتماد على تصنيعها محليًا.

وعلى مدى العامين الماضيين، جذبت خطط المملكة العديد من الشركات العالمية للتعاون مع المملكة، وكان لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة في مارس من العام الماضي، تأثير كبير في جذب الشركات والكيانات المتخصصة في الصناعات العسكرية إلى المملكة.