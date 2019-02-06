إيفرتون ضد مان سيتي .. السيتيزن يفوز بثنائية ويتصدر البريميرليج مؤقتًا

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة إيفرتون ضد مان سيتي، التي أُقيمت على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز السيتيزن بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة إيفرتون ضد مان سيتي بشكل سريع، وكاد ليروي ساني أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة من تسديدة قوية، ولكنها اصطدمت بالقائم، وحاول لابورت هز الشباك من كرة ركنية لعبها جوندوجان في الدقيقة 16، إلا أنها مرت بالخارج.

وواصل السيتيزن ضغطه بحثًا عن هز الشباك، وتمكن إيمريك لابورت من تسجيل الهدف الأول برأسية في الدقيقة 46، مُستغلًّا كرة ثابتة لعبها ديفيد سيلفا بشكل مميز، لينتهي الشوط الأول من مباراة إيفرتون ضد مان سيتي بتأخر أصحاب الأرض.

وحاول أصحاب الأرض تسجيل هدف التعادل مع بداية أحداث الشوط الثاني، ولكن حارس السيتيزن تصدى لتسديدة إدريسا جايا، وكاد سيرجيو أجويرو أن يهز الشباك في مباراة إيفرتون ضد مان سيتي من تسديدة خلفية مزدوجة، ولكنها خرجت بجوار القائم.

وسدد رحيم سترلينج كرة قوية في الدقيقة 69 ولكنها اصطدمت بالحارس، وكاد يتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 83 من أحداث مباراة إيفرتون ضد مان سيتي عن طريق توسون الذي انفرد بالمرمى، ولكن حارس السيتيزن أمسك الكرة.

وفي الوقت الذي توقع فيه نهاية مباراة إيفرتون ضد مان سيتي بفوز السيتيزن بهدف دون رد، سجل البديل جابريل خيسوس الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، ليخسر أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وبعد مباراة إيفرتون ضد مان سيتي في الجولة الـ27، احتل الفريق الأول لكرة القدم بالسيتيزن صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤقت برصيد 62 نقطة، بالتساوي مع ليفربول، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 33 نقطة في المركز التاسع.