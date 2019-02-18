اتفاقيات الشركات العالمية أبرز ملامح الجناح السعودي في آيدكس 2019

المواطن - أبوظبي

لقي الجناح السعودي المشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس” في دورته الـ 14 ومعرض الدفاع البحري “نافدكس 2019” في دورته الخامسة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي إقبالاً واسعاً لليوم الثاني على التوالي من الشخصيات المهمة والمختصين والمهتمين في المجال العسكري، للتعرف والاطلاع على آخر مستجدات الشركات والمؤسسات السعودية الـ 13 المشاركة في المعرض في مجال التصنيع العسكري.

وعلى هامش المعرض تم توقيع عدد من الاتفاقيات في الجناح السعودي مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة.

اتفاقية SAMI” و”L3 تكنولوجيز” الأمريكية

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) مذكرة تفاهم مع شركة “L3 تكنولوجيز” الأمريكية، لاستكشاف فرص التعاون داخل المملكة العربية السعودية في مشاريع تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهام الخاصة داخل المملكة، والتي من شأنها التركيز على الاستدامة، والتدريب، والتصنيع، والبحث والتطوير، فضلاً عن السعي إلى اقتناص الفرص الاستراتيجية، وستركز المذكرة الموقعة بين شركة “L3 تكنولوجيز” والشركة السعودية للصناعات العسكرية على إنشاء مركز داخل المملكة لتصميم وتنفيذ هذه التقنيات والحلول المتقدمة لمجموعة متنوعة من التطبيقات المصممة حسب متطلبات العملاء.

إيراف السعودية ورويتك الجنوب إفريقية

كما وقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة اتفاقية مذكرة تعاون مع شركة Photonis في مجالات دعم أنظمة الرؤية الليلية للمساهمة في رفع الجاهزية العسكرية لدى القوات المسلحة.

ومن جهتها توصلت شركة إيراف الصناعية السعودية إلى اتفاق متبادل مع شركة رويتك الجنوب إفريقية يقوم بموجبه الطرفان بتصنيع منصات الأسلحة الأوتوماتيكية الخفيفة حتى عيار 20 مم في المملكة العربية السعودية وذلك لتغطية احتياجات السوق السعودي والدول المجاورة؛ ومن خلال هذا الاتفاق تقوم شركة رويتك بتوفير التقنية والمعرفة لتصنيع هذه المنصات بمرافق شركة إيراف الصناعية وبإشراف كادر سعودي.

وعلى صعيد متصل وقعت شركة البلاغة الصناعية إحدى شركات مجموعة البلاغة القابضة اتفاقية تصنيع وصيانة سفن ألمنيوم مع شركة سيف بوتس “safe boats” الأمريكية بحضور معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن البحري فهد الغفيلي وذلك في الجناح السعودي بمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس”، وتعتبر الاتفاقية خطوة مهمة لتوطين الصناعات الحربية وتحقيق نسبة 50% من الإنفاق العسكري في المملكة إحدى أهم ركائز رؤية 2030.

وستساهم الاتفاقية في نقل تكنولوجيا مهمة خاصة ببناء هذا النوع من السفن وتطوير إمكانيات الصيانة وخدمات ما بعد البيع المحلية؛ إضافة إلى توطين العديد من الوظائف البحرية المتخصصة وتدريب الكوادر الوطنية وصقل خبراتها كجزء من هذه الاتفاقية.

من جهتها وقعت شركة “تقنية علم” للاستثمار والتطوير الصناعي اتفاقية مع شركة “سنام” لصناعة السيارات، وذلك بهدف تطوير هياكل ومحركات المركبات العسكرية وتوسيع المنتجات لدى الشركة إلى جانب تطوير المدرعات العسكرية للشركة.

كما وقعت شركة “تقنية علم” اتفاقية مع الشركة العالمية “أيزو تركس” لإنشاء مصنع يختص بصناعة المدرعات في المملكة العربية السعودية وذلك لإنشاء مدرعات عدة تنافس أفضل الصناعات العالمية.

وفي سياق آخر قدمت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وللمرة الأولى أحدث منتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة، وهي العربة التكتيكية المدرعة صغيرة ومتوسطة الجحم (٤x٤) والمصممة من وحدات وخيارات متعددة توفر مستويات حماية مختلفة عالية حسب المهام المحددة، إضافة إلى منتجات المصنع الأخرى كالعربة طويق 2 والتي تتميز برفع قدرة محركاتها وسعة حمولتها التي تصل إلى أربعة عشر طناً ونصف الطن، وقدرتها العالية على التكيّف مع أصعب الظروف المناخية والصحراوية في المملكة، وتم تصنيعها لنقل الأفراد والإسعاف، كما أنها مجهزة بأحدث أنظمة التدريع والتسليح والحماية ضد الأسلحة غير التقليدية، إضافة لعربة النقل العسكرية ذات المواصفات والتجهيزات المتقدمة.