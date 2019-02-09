اتفاقية بين الجامعة الإسلامية ومنشآت لدعم ريادة الأعمال

المواطن - الرياض

وقع مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي بمقر ملتقى “بيبان المدينة” في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، اتفاقية مع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، في إطار تحقيق أهداف الجانبين لدعم ريادة الأعمال ضمن رؤية المملكة 2030.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها الجانبان ضمن فعاليات ملتقى بيبان المدينة، الذي يختتم أعماله اليوم السبت، فسوف يتم العمل على تفعيل مركز ريادة الأعمال الاجتماعية بالجامعة والتعاون المشترك لدعم أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مصادر ودراسات متعلقة بتعليم ريادة الأعمال.

وتضمنت الاتفاقية تشكيل 4 فرق عمل تضم ممثلين من الجهتين، بهدف إطلاق حملة تحدي الريادة الاجتماعية، وإطلاق وتشغيل المعسكر التدريبي للأفكار المبتكرة، وإطلاق وتشغيل مسرعة الابتكار الاجتماعي، وتفعيل المعالم والمراكز البحثية لخدمة ريادي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من قواعد المعلومات والأنشطة البحثية والدراسات العلمية المتاحة.

كما تضمنت إعداد دراسة للبرامج التدريبية والمناهج التعليمية وورش العمل والتوجيه والإرشاد بين الطرفين، وتحديد المهام والالتزامات لكل طرف بشأن الاستفادة من البرامج التمويلية المقدمة من “منشآت” لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبرامج والمشاريع المشتركة والمتعلقة بريادة الأعمال.