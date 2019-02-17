المواطن - الرياض
ذكرت وكالة “رويترز” أنه تم توقيع اتفاقية بين شركة الصناعات العسكرية السعودية وشركة “نافال” الفرنسية.
وتتضمن الاتفاقية إنتاج وتطوير أنظمة بحرية وتصنيع سفن وفرقاطات وغواصات عسكرية داخل السعودية.
ذكرت وكالة “رويترز” أنه تم توقيع اتفاقية بين شركة الصناعات العسكرية السعودية وشركة “نافال” الفرنسية.
وتتضمن الاتفاقية إنتاج وتطوير أنظمة بحرية وتصنيع سفن وفرقاطات وغواصات عسكرية داخل السعودية.
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