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المواطن - الرياض

ذكرت وكالة “​رويترز​” أنه تم توقيع اتفاقية بين شركة الصناعات العسكرية ​السعودية​ وشركة “نافال” الفرنسية.

وتتضمن الاتفاقية إنتاج وتطوير أنظمة بحرية وتصنيع سفن وفرقاطات وغواصات عسكرية داخل السعودية.