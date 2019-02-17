اتفاقية بين شركة الصناعات العسكرية السعودية وشركة نافال الفرنسية

اتفاقية بين شركة الصناعات العسكرية السعودية وشركة نافال الفرنسية

2019/02/17
الساعة 2:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

ذكرت وكالة “​رويترز​” أنه تم توقيع اتفاقية بين شركة الصناعات العسكرية ​السعودية​ وشركة “نافال” الفرنسية.

وتتضمن الاتفاقية إنتاج وتطوير أنظمة بحرية وتصنيع سفن وفرقاطات وغواصات عسكرية داخل السعودية.

 



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