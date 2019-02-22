اتفاق سعودي صيني على تعزيز العلاقات الثنائية

المواطن _ الرياض

ناقش مسؤولون صينيون وسعوديون على طاولة واحدة يوم الخميس في العاصمة الصينية بكين لبحث كيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما بشكل أكبر، مما يظهر نمطا جديدا من التعاون بين البلدين.

واتفق كبار مسؤولي الجانبين على تنفيذ خطوات ملموسة لتعزيز العلاقات الثنائية وجعل شجرة التعاون مثمرة ومزدهرة.

وقالت نائبة وزير المالية الصيني تسو جيا يي إن الصين تتطلع لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السعودية، وتشمل مجالات التركيز تعميق الاتصالات بشأن سياسات الاقتصاد الكلي وتوفير الدعم المالي والضريبي للاستثمارات، والتعاون لمكافحة الحمائية والأحادية.

وأضافت تسو جيا يي: مع مواجهة ضغوط تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة مخاطر التعددية، ينبغي على كل من الصين والسعودية دعم التعددية وتعزيز دور مجموعة العشرين كمنبر رئيسي للتعاون الاقتصادي.

وقال نائب وزير المالية حمد بن سليمان البازعي إن الصين تلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي لأن سياساتها متوازنة، كما تعتبر أحد أكبر الشركاء التجاريين للسعودية، آملا أن يضخ هذا الحوار حيوية جديدة في العلاقات الاقتصادية الثنائية.