اجتماع تنسيقي أولي لعدد من ممثلي الجهات الإعلامية في الرياض

المواطن - الرياض

عُقد الاجتماع التنسيقي الأولي لعدد من ممثلي الجهات الإعلامية السعودية الأسبوع الماضي، وسط العاصمة الرياض، حيث ضم الاجتماع 17 عضوًا.

وناقش الأعضاء تأسيس وإطلاق ملتقى إعلامي يتوافق مع رؤية 2030، وكذلك التحول الوطني 2020، ليكون جُل أهدافه الذود عن الوطن والتصدي للهجمات التي يتعرض لها الوطن بين الحين والآخر على كافة الجهات والأصعدة.

الجدير بالذكر أن هذه المجموعة زارت عدة جهات حكومية وإيضاح خدماتها الإعلامية، وكان لها أنشطة ساهمت في خدمة الوطن والمجتمع بالعديد من المحافل، ومن المنتظر الإعلان قريبًا عن تدشين هذا الملتقى الإعلامي الوطني.

وفي الختام، قدم المشاركون في هذا الاجتماع شكرهم وتقديرهم لفندق بلازا إن العليا، كما رفعوا شكرهم وتقديرهم إلى ثامر الرجيب الذي تكفل بهذا اللقاء.