احتجاجات في جامعة سودانية اقتحمتها قوات الأمن

المواطن - متابعة

اندلعت اليوم احتجاجات في جامعة العلوم الطبية والتكنولوجية في العاصمة السودانية الخرطوم بعد اقتحام القوات الأمنية حرم الجامعة أمس بحسب نبأ عاجل بثته قناة سكاي نيوز العربية.

ويشهد السودان على مدى الأسابيع الماضية موجة من المظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة وطالبت برحيل نظام البشير.

وأعلن البشير ، الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام ، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، وطلب من البرلمان تأجيل تعديلات دستورية مقترحة، كانت ستعطي له المجال للترشح إلى الرئاسة، في محاولة لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد.

والسبت، قرر البشير تعيين وزير الدفاع عوض محمد بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية، ومحمد طاهر إيلا رئيسا لمجلس الوزراء، حسب بيان للرئاسة، وعين قادة عسكريين حكاما للولايات.