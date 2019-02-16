احترس من شرب مياه الصنبور في هذه الدول

المواطن - متابعة

يسافر العديد من أبناء المملكة على مدار العام قاصدين دول العالم بحثًا عن فرصة للاستجمام والراحة.

ويحرص المسافرون على اختيار الدول ذات السمعة الطيبة والأسعار الجيدة والظروف الصحية والمناخية التي تساعد على الاسترخاء.

ويحرص المسافرون كذلك على تناول المياه المعدنية خوفًا من الإصابة بالأمراض نتيجة شرب مياه الصنبور مباشرة لكن العديد يجهل أن الكثير من الدول الأوروبية مياهها صالحة للشرب بالتالي ليسوا في حاجة إلى شراء المياه المعدنية.

وتعتبر معظم دول غرب أوروبا ذات مياه صالحة للشرب على عكس الدول الأوربية الشرقية، فالمياه صالحة للشرب في كل من النمسا، أندورا، بلجيكا، كرواتيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، البرتغال، إسبانيا، السويد وبريطانيا.

في حين تعتبر المياه غير صالحة للشرب في كل من أوكرانيا، مونتينيغرو وروسيا البيضاء.