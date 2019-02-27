ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع المخزون الأمريكي

المواطن - متابعة

صعد النفط للجلسة الثانية يوم الأربعاء، مدعومًا بتراجع مفاجئ في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وارتفع سعر النفط نحو الربع منذ بداية العام الحالي، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول مع منتجين آخرين مثل روسيا وسلطنة عمان على خفض الإنتاج لتحاشي تنامي فائض عالمي، لا سيما في ظل طفرة الإنتاج الأمريكي.

وبحلول الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 91 سنتا إلى 66.12 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي 1.13 دولار إلى 56.63 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا المحلل في بي.في.إم أويل أسوسيتس: ”ترامب غرد وأوبك ردت. لم تكن الرسالة التي أراد سماعها ولذا فإن القصة لم تنته بعد“.

وارتفعت أسعار عقود البنزين الأمريكية أكثر من 16 بالمائة الشهر الماضي مقارنة مع زيادة بنحو ستة بالمائة في عقود الخام الأمريكي.