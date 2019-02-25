ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 12% في ديسمبر

المواطن - الرياض

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الاثنين، ارتفاع قيمة صادرات النفط السعودية 12.7% على أساس سنوي في ديسمبر لتصل إلى 69.97 مليار ريال (18.66 مليار دولار).

وزادت قيمة الصادرات غير النفطية 11.8 بالمائة في ديسمبر عنها قبل سنة إلى 21.05 مليار ريال، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة السعودية العامة للإحصاء، بحسب ما ورد في “رويترز”.

وتراجعت قيمة واردات السعودية 2.2 بالمائة في ديسمبر مقارنة بها قبل عام لتصبح 41.88 مليار ريال.

وكانت أسعار النفط تراجعت اليوم الاثنين تحت وطأة معروض وفير في ظل تنامي الصادرات الأميركية ومنافستها المنتجين التقليديين من الشرق الأوسط في أسواق رئيسية مثل آسيا.