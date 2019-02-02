ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قاربين قرب جيبوتي لـ58 قتيلًا

المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب قاربين قرب سواحل جيبوتي إلى 58 قتيلًا، حسبما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مصرع 43 شخصاً في حادث غرق المركبين الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.