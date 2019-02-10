ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في إسطنبول إلى 21 قتيلًا

المواطن - متابعة

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدد القتلى جراء انهيار مبنى مؤلف من ثمانية طوابق في إسطنبول ارتفع إلى 21 قتيلا كما أصيب 14 آخرون.

وانهار المبنى الواقع في حي كارتال في الجانب الآسيوي من المدينة يوم الأربعاء الماضي ولم يتضح سبب الانهيار.

وقال صويلو في وقت متأخر يوم السبت ”كان ما يقدر بخمسة وثلاثين شخصا في المبنى وفق المعلومات التي تلقيناها. جرى انتشال 21 جثة من تحت الأنقاض بينها شخص من آسيا الوسطى“.

وقال حاكم إسطنبول علي يرلي كايا إن المبنى كان يضم 14 شقة سكنية والطوابق الثلاثة العليا في المبنى كانت مبنية بشكل غير قانوني. وكانت ورشة للمنسوجات تعمل في مدخل المبنى دون ترخيص.

وتم إخلاء سبعة مبان مجاورة لأسباب تتعلق بالسلامة يوم الخميس. ويحقق الادعاء في إسطنبول لمعرفة سبب الحادث.

وقال صويلو إن جهود البحث والإنقاذ ستستمر مضيفا أنه تجري إزالة الأنقاض من الطابق الأول وأن العمل سينتقل إلى الطابق الأرضي.