استئصال ورم في الحبل الشوكي بالميكروسكوب الجراحي لمريض في نجران ⁧‫

المواطن - سعيد آل هطلاء - نجران

تمكن أطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران من إنهاء معاناة مريض يشكو من ألم مزمن في الظهر ويمتد إلى الأطراف السفلية مع ظهور علامات ضعف وتنمل بالأطراف السفلية وصعوبة الحركة.

وقالت الصحة في نجران إن نتائج أشعة الرنين أظهرت وجود ورم متعدد بعدة أماكن بالحبل الشوكي.حيث تم إجراء عملية جراحية باستخدام الميكروسكوب الجراحي وتمكن من خلالها الأطباء من استئصال الورم كاملًا بعد شق الحبل الشوكي مع المحافظة على الأنسجة العصبية سليمة في إجراء طبي متقدم وناجح.

وبعد تلقي المريض للرعاية الصحية اللازمة والعلاج الطبيعي لمدة 14 يوما غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وقدرته على الحركة مجددًا.

وتأتي هذه الخطوات تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.