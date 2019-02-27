استشاري قلب ينقذ رضيعاً عمره 20 يومًا في حفرالباطن

المواطن - حفرالباطن

أسهم استشاري قلب في عيادة الطبيب الزائر بمستشفى الولادة والأطفال بعد توفيق الله، في إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 20 يوماً، حضر للمستشفى وهو يعاني من خمول وسرعة في التنفس، وبعد معاينته من قبل استشاري القلب الزائر وإجراء كافة الأشعة اللازمة اتضح أن لديه تضخم في عضلة القلب وضيق شديد في الشريان الأبهر، الذي تسبب بضعف وتضخم في عضلة القلب، حيث كان القلب يعمل أقل من المعدل الطبيعي بنسبة 30%.

وعلى الفور تم نقل الطفل للعناية المركزة في المستشفى وأعطي العلاج اللازم الذي يساعد على توسيع الشريان ويقوي عضلة القلب، وبعد ذلك تم نقل الرضيع خلال 12 ساعة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، وإجراء تدخل جراحي في اليوم التالي مباشرة من قبل الطبيب وغادر بعد ذلك الرضيع المستشفى وهو بصحة جيدة مع متابعة الحالة في العيادة من خلال الطبيب الزائر.

وتحرص صحة حفر الباطن من خلال برنامج الطبيب الزائر على دعم المستشفيات بالتخصصات الدقيقة وذلك باستقطاب الأطباء المتميزين الذين يخدمون المرضى في مكان إقامتهم، ما يسهم في تخفيف العبء على المرضى وذويهم من عناء السفر للمناطق المركزية لتلقي العلاج وتقليص تباعد المواعيد للمرضى.

وتم تفعيل البرنامج خلال عام 2018، ويستمر بصفة شهرية في عدة تخصصات شملت استشاري الغدد الصماء والسكري للأطفال واستشاري أعصاب أطفال واستشاري صدرية للأطفال واستشاري قلب أطفال.

كما يقوم البرنامج بالتدريب المستمر لكافة العاملين في التخصصات الطبية والفنية المساعدة لرفع معدل الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة، إضافة إلى توفير جميع التجهيزات الطبية ذات المعايير العالمية التي تساعد في سلامة وصحة النتائج المطلوبة لتشخيص المرض وتحديد الجرعات المطلوبة.