استشهاد ضابط ومقتل 7 إرهابيين في تبادل لإطلاق النيران بسيناء

المواطن - القاهرة

استشهد ضابط مصري وأصيب 14 آخرون من أفراد الأمن، فيما لقي 7 إرهابيين مصرعهم نتيجة تبادل لإطلاق النيران في أحد المواقع في سيناء.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان له إنه عند الساعة السادسة من صباح اليوم قامت العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء وقامت قوة الارتكاز الأمني بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها وتمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيريين.

وأضاف البيان أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و(14) درجات أخرى، وجارٍ استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث.