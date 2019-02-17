استعدادًا للآسيوية.. تدريبات لياقية وتكتيكية في #النصر

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة آجمك الأوزبكي المقبلة، في الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتواجد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في بداية التدريبات بالصالة الرياضية المغلقة، حيث أجرى المدرب البرتغالي روي فيتوريا عددًا من التدريبات اللياقية وتمارين التقوية.

وانطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الملعب بالتركيز على الجوانب التكتيكية، حيث قسم المدرب اللاعبين إلى مجموعتين أجرى لهما تدريبات متنوعة.

واختتم فيتوريا تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية اليوم بمناورة على منتصف الملعب.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة النصر وآجمك الأوزبكي في الملحق الآسيوي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل جيد في الموسم الحالي بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يقع في المركز الثاني، ويأمل مواصلة تقديم العروض القوية في الملحق الآسيوي، وخطف بطاقة التأهل.