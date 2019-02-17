استعدادًا لمباراة #الأهلي .. #الفتح يُكثف التكتيك

المواطن - مروة نبيل

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته، مساء اليوم الأحد، على ملعبه الرئيسي بالأحساء، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة.

وبدأت تدريبات الفتح بتمارين الإحماء، بقيادة المدير الفني التونسي فتحي الجبال، حيث ركز من خلالها على التمارين اللياقية بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات حسب المراكز.

وأُقيمت حصة تكتيكية مكثفة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، عبر مساحة الملعب بالكامل تمثلت في تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

واختُتمت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بمناورة قسم من خلالها اللاعبين إلى مجموعتين عبر مساحة كامل الملعب، ليخضع اللاعبين لتمارين الإطالة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لملاقاة الأهلي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.