استعدادًا لمباراة #الاتحاد .. #الهلال يستأنف تدريباته

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته، مساء اليوم الخميس، بعد الراحة التي منحه إياها الجهاز الفني بقيادة الكرواتي زوران ماميتش، أمس الأربعاء.

واشتمل مران الهلال الجماعي اليوم على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية متنوعة، كما أجرى زوران ماميتش مناورة على ربع مساحة الملعب، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة القادسية الماضية، تدريبًا استرجاعيًا.

وواصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلمان الفرج، عمر عبدالرحمن عموري وعبدالله عطيف، برامجهم العلاجية والتأهيلية المُعدة لهم مسبقًا.

وسينهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته الميدانية لمباراة الاتحاد السكندري في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال، بمران مغلق، مساء يوم غد الجمعة، في مقر النادي.

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، يوم السبت، مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على أن يُقام لقاء الإياب في الإسكندرية، يوم الاثنين الموافق 25 من شهر فبراير.