استقالات جماعية في اتحاد الكرة .. والسبيعي يتولى مهام الرئيس

المواطن - الرياض

قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز استقالته من منصبه لظروفه الخاصة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة اليوم الاثنين.

كما قدم عضوا مجلس الإدارة تركي الحقيل، ويزيد التويجري استقالتهما من منصبيهما، وذلك لارتباطاتهما العملية.

وسيتولى نائب رئيس الاتحاد لؤي السبيعي مهام الرئيس حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للفترة المقبلة، وذلك استناداً لأحكام المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

من جهته أعرب الفواز عن شكره لسمو رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الثقة والدعم اللذين وجدهما من سموه، مثمنا تعاون زملائه في مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية.

وتمنى الفواز للاتحاد السعودي التوفيق خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً بأن الرياضة السعودية تحظى بوجود كفاءات إدارية ناجحة قادرة على إكمال المسيرة بما يحقق طموحات محبي الكرة السعودية.