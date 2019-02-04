استمر لعدة أيام .. لماذا أخفى محمد صلاح حساباته من مواقع التواصل الاجتماعي؟

المواطن - محمد سمعة

قرر المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي دون سابق إنذار إخفاء حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والغياب لبضعة أيام ثم العودة مرة أخرى.

وكتب محمد صلاح تغريدة في الثاني والعشرين من يناير الماضي قال فيها عبر حسابه في تويتر: قرار جديد في 2019، حان الوقت للتواصل الحقيقي.

وبعد كتابة هذه التغريدة أغلق محمد صلاح كافة حساباته في تويتر والفيسبوك وإنستجرام ليُسبب الدهشة والحيرة عند الجمهور العربي وجماهير ناديه ليفربول.

وعاد محمد صلاح بعد بضعة أيام بفتح كافة حساباته في تويتر وفيسبوك وإنستجرام، ليُعلن أنه أغلق حساباته مؤقتًا لإقامة حملة إعلانية بالتعاون مع شركة DHL العالمية لتوصيل الطرود، من أجل التواصل مع الآخرين.

وتفاعل متابعو محمد صلاح عبر تويتر بحملته الإعلانية الجديدة قائلين: إنه طرد خاص منك يا صلاح.

ويذكر أن محمد صلاح كان انضم إلى صفوف نادي ليفربول في صيف عام 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع المنتخب المصري ببطولة كأس أمم إفريقيا صيف العام الجاري والتي تستضيفها مصر.