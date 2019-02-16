اعتداءات أسامة المولد مسلسل متواصل .. ومدرب #الرائد آخر الضحايا

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب البلجيكي بينسيك هاسي المدير الفني لنادي الرائد للضرب من أسامة المولد إداري نادي الاتحاد بعد نهاية مباراة الفريقين بالأمس في الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبالعودة إلى الوراء نجد أن المدرب البلجيكي هاسي ليس الضحية الوحيدة الذي تعرض للاعتداء من قبل أسامة المولد، حيث سبق للأخير وهو لاعب كذلك الاعتداء على العديد من الأشخاص.

أحداث سابقة من الاعتداءات داخل المستطيل الأخضر

سبق لأسامة المولد الاعتداء على مصور تلفزيوني خلال إحدى مباريات نادي الاتحاد منذ مدة تصل إلى أكثر من 13 عاماً، حيث التقطت عدسات الكاميرا أسامة المولد وهو يركل المصور بقدمه.

مشهد آخر لاعتداءات أسامة المولد ظهر بوضوح أيضًا خلال اعتدائه على طارق كيال نجم الأهلي السابق والذي كان يعمل وقتها كمدير للكرة بالأهلي خلال مباراة الاتحاد والأهلي بدوري أبطال آسيا في عام 2012.

تواصل مسلسل ضرب واعتداء أسامة المولد على الآخرين، حيث سبق له ضرب اللاعب العماني عماد الحوسني نجم النادي الأهلي خلال إحدى لقاءات الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي منذ ثمانية أعوام.

لم يسلم محمد السهلاوي نجم نادي النصر من اعتداء أسامة المولد مدافع الاتحاد وقتها، حيث خلال مباراة سابقة بين الاتحاد والنصر في الدوري السعودي عام 2009، طُرد أسامة المولد من قبل حكم المباراة بعد تدخله العنيف وركله للاعب السهلاوي بدون كرة في المباراة.

وكان وليد الغنيم مدير نادي الرائد أكد أن المدرب هاسي تنازل للشرطة وتصالح مع أسامة المولد بعد الاشتباك الذي نشب بين الطرفين.

بداية المشكلة بين أسامة المولد ومدرّب الرائد #الرائد_الاتحاد pic.twitter.com/7KXRNarCkm — دوري بلس (@dawriplusksa) February 15, 2019