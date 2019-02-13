اعتماد عضوية العيسى والموسى في لجنة المسابقات

المواطن - مروة نبيل

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، انضمام إبراهيم العيسى وكامل الموسى عضوين في لجنة المسابقات.

وتتكون لجنة المسابقات من عبدالإله مؤمنة، رئيسًا، وعبدالمجيد المنصور، نائبًا، وعضوية كل من الدكتور خالد الطاسان، وإبراهيم العيسى، وكامل الموسى.

وأكد رئيس لجنة المسابقات، عبدالإله مؤمنة، ثقته في الإضافة التي ستُسجلها اللجنة بانضمام العيسى والموسى لها خلال الفترة المقبلة.

وأبدى عبدالإله مؤمنة تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة تصاعدًا ملموسًا في عمل لجنة المسابقات، بعد اعتماد نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي، ومهام ومسؤوليات اللجان وآلية عملها، وذلك بهدف رفع مستوى الجودة والكفاءة في أدائها.