افتتاح مستشفى عيون الجواء الجديد في القصيم بتكلفة قرابة 155 مليون ريال

المواطن - القصيم

يفتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، غداً الخميس، مشروع مستشفى عيون الجواء الجديد، والذي يأتي ضمن المشاريع الصحية الحديثة التي انتهت وزارة الصحة بتنفيذها بعد أن روعي في تصميمها أحدث المواصفات المعمارية والتجهيزات الطبية.

وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم ولسمو نائبه على اهتمامهم بالمشاريع الصحية بالمنطقة، الأمر الذي كان له انعكاس إيجابي على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءتها الصحية، بمتابعة وزير الصحة الذي يحرص دائماً على دعم القطاع الصحي بالمنطقة.

وأضاف المدير العام أن مشروع مستشفى عيون الجواء الجديد، أسهم في رفع السعة السريرية بالمستشفى إلى الضعف لتصل إلى 100 سرير، بتكلفة إجمالية بلغت 118 مليون ريال، وقد بلغت تكلفة التجهيز الطبي والغير طبي، الإجمالية 56.364.901 ريال.

وأضاف المدير العام أن مستشفى عيون الجواء الجديد سيسهم في دعم الخدمات الصحية لشمال المنطقة، ويخفف من نسبة الإحالة إلى المستشفيات المرجعية، بعد توفير الأقسام الطبية المتخصصة وزيادة عدد العيادات الخارجية، ورفع كفاءة الأقسام الطبية المساندة.