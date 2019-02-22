اقاله_بيليتش_مطلب .. تعثر #الاتحاد وسوء النتائج يضع المدرب في ورطة

المواطن - محمد سمعه

أصبح وضع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش مع نادي الاتحاد في خطر كبير، بعد التعرض للخسارة بالأمس من نادي الهلال ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال في الفوز على الاتحاد بثنائية دون رد، ليظل العميد في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 15 نقطة.

وأبدى الجمهور الاتحادي غضبه الشديد بسبب استمرار تراجع نتائج الاتحاد في بطولة الدوري منذ الفوز على الوحدة يوم 4 فبراير الجاري.

الجمهور الاتحادي يفتح النار على بيليتش:

وانتشر وسم ” #اقاله_بيليتش_مطلب ” في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد الخسارة مباشرة من نادي الهلال، حيث أصبح الجمهور الاتحادي لا يطيق رؤية فريقه المفضل يتعرض للهزيمة مرة أخرى مما يؤدي إلى هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم الجاري.

وقبل مباراة الهلال كان حمد الصنيع نائب رئيس نادي الاتحاد قال بأن إدارة النادي لم تتناقش مع المدرب بيليتش حول فسخ العقد، مضيفًا أن المدرب الكرواتي يجتهد ويقدم أفضل ما لديه من أجل فريق النمور.

وستكون المباراة القادمة أمام الجار فريق الأهلي هي المباراة الفاصلة والحاسمة، حيث إذا نجح بيليتش في قيادة الاتحاد للفوز قد يبقى مدربًا للعمي،د ولكن إذا تعرض للخسارة أو التعادل قد تتم إقالته كما حدث مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز عقب الخسارة من القادسية.