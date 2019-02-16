اقتصادي لـ”المواطن” لهذه الأسباب توقيت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان مهم

المواطن - رائد عيد - الرياض

أكد الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان تأتي في توقيت يتسم بالأهمية، خاصةً وأن العلاقات بين البلدين لها تاريخ طويل وتعاون وثيق على المستوى الاقتصادي والسياسي.

وقال بادكوك في تصريحات إلى “المواطن“: إن أهمية التوقيت تكمن في أن المملكة تنفذ حاليًّا رؤيتها في تحول اقتصاد البلد في الاعتماد على النفط ليصبح اعتمادها على مصادر دخل متنوعة، موضحًا أن برنامج الصناعات العسكرية وبرنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية قد يكون لها نصيب الأسد من الاتفاقيات التي ستبرم بين البلدين الشقيقين.

وأردف أن باكستان وما تشكله من سوق كبيرة ونقاط متميزة مرشحة لأن تكون إحدى أكثر الدول الإقليمية تعاونًا مع المملكة في المشروعات التي ستبرم خلال الزيارة والتوقيع على الاتفاقيات.