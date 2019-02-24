اقرأ في العدد الجديد من “المواطن ديجيتال”.. للقمة سلمان

المواطن - الرياض

تضمن العدد الجديد من “المواطن ديجيتال“، العديد من الموضوعات المهمة، بالتزامن مع زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر لحضور القمة العربية الأوروبية.

وعنونت “المواطن ديجيتال“، العدد الجديد بمانشيت “للقمة سلمان.. السعودية في القمة العربية الأوروبية .. رسالة اطمئنان لشعوب المنطقة”.

وتقرأ في العديد الجديد من “المواطن ديجيتال“:

– الملك سلمان يصل إلى مصر لحضور القمة العربية الأوروبية.

– لقاء ثنائي وجلسة مباحثات موسعة بين الملك سلمان والسيسي

– السيسي يقيم مأدبة عشاء تكريمًا للملك سلمان

– الملك سلمان في القمة العربية الأوروبية.. رسالة اطمئنان لشعوب المنطقة.

– دلالات ورسائل خلف حضور الملك سلمان القمة العربية الأوربية في مصر

– القمة العربية الأوروبية بحضور الملك سلمان.. استعادة للحوار وتعزيز للتعاون الاقتصادي.

– الملك سلمان في مصر لتتويج سنوات الترابط والتعاون المشترك

– 15 زيارة بين المملكة ومصر منذ مبايعة الملك سلمان

– الملك سلمان كوالده المؤسس أكد لمصر: سنصبح أقوى

– الملك سلمان في مصر.. علاقات تاريخية بدايتها في جبل رضوى

– جسر الملك سلمان.. مفتاح القمة العربية الأوروبية.

– الملك سلمان يأمر بالإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة

– السعودية ومصر.. علاقات استراتيجية وصمام أمان للمنطقة