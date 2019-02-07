الأخضر يتراجع للمركز الـ70 في تصنيف فيفا

المواطن - محمد سمعه

احتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز الـ70 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا” عن شهر فبراير الجاري.

وتراجع الأخضر مركزًا واحدًا حيث احتل في آخر تصنيف المركز التاسع والستين، ليحتل اليوم المركز الـ70 برصيد 1344 نقطة.

ويذكر أن ترتيب الأخضر بين المنتخبات الآسيوية جاء في المركز السابع خلف كل من” المنتخب الإيراني والمنتخب الياباني والمنتخب الكوري الجنوبي والمنتخب الأسترالي والمنتخب القطري والمنتخب الإماراتي”.

وكان المنتخب السعودي ودع بطولة كأس أمم آسيا 2019 والتي أقيمت في دولة الإمارات من دور ثمن النهائي بعد الخسارة من المنتخب الياباني بهدف دون رد.

وخلال مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019، تمكن الأخضر من الفوز على منتخب كوريا الشمالية ومنتخب لبنان وخسر من منتخب قطر بثنائية دون رد.

وسيخوض الأخضر المنافسات الرسمية بداية من شهر سبتمبر المقبل، حيث سيبدأ خوض تصفيات قارة آسيا المؤهلة للمشاركة في بطولة كأس العالم عام 2022.