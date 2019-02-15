الأرصاد تحذر من طقس الغد.. برد شديد وأمطار وغبار على عدة مناطق

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. برد شديد وأمطار وغبار على عدة مناطق

2019/02/15
الساعة 8:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1940
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت، محذرة من انخفاض ملموس في درجات الحرارة، يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق “القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة”.

وشملت التوقعات، استمرار حالة الطقس البارد إلى شديد البرودة على مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل”.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة، الأجزاء الجنوبية من وسط المملكة، المرتفعات الجنوبية الغربية.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم