الأرصاد تحذر من طقس الغد.. عواصف ترابية في 7 مناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقلبات جوية على معظم المناطق، غدا الجمعة، تتمثل في عواصف ترابية تحجب الرؤية.

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي، إنه من المتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على مناطق “الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران”.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على شمال غرب المملكة وغرب المملكة.