الأرصاد تحذر 3 مناطق من أمطار رعدية غزيرة مع برد لساعات

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، وتحديدًا الدوادمي وساجر وشقراء والمجمعة والزلفي، تشمل الأجزاء المجاورة والطريق الواصل للقصيم.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتستمر من الساعة 12 منتصف الليل وحتى العاشرة مساء يوم غد السبت.

وفي الشمالية حذرت الأرصاد من نفس الحالة على رفحاء، تشمل الطريق الواصل للقيصومة والأجزاء المجاورة، وتستمر من الثالثة صباح يوم غد وحتى الـ11 صباحًا.

أما حائل فتتعرض للحالة نفسها من الثانية صباح السبت وحتى الساعة 12 ظهرًا.