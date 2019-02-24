الأرصاد تنبه من هطول أمطار على عسير تستمر حتى هذا الموعد

الأرصاد تنبه من هطول أمطار على عسير تستمر حتى هذا الموعد

2019/02/24
الساعة 12:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- عسير

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على أجزاء من منطقة عسير تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل عسير والنماص ومركز الربوعة والأجزاء المجاورة لها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، نجران، جازان، الباحة والطائف، في حين تبقى السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب وشمال غرب المملكة.
كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على سواحل الخليج العربي.



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