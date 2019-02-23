الأرصاد تنّبه من تكون سحب رعدية ممطرة على نجران

المواطن - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، على منطقة نجران.

وتضمن التنبيه مدينة نجران ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.