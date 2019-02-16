الأمطار تقتل نصف مليون بقرة في أيام

المواطن - متابعة

تسببت أمطار غزيرة، هطلت على الجزء الشمالي الشرقي من ولاية كوينزلاند الأسترالية، في حدوث فيضان هائل بنهر “فايندرز”، غطى مناطق شاسعة على جانبيه، بل عمل على تطوير “نظام طقس” خاص به.

وأشارت السلطات في ولاية كوينزلاند إلى أن الفيضان على جانبي النهر امتد على مسافة 60 كيلومترًا، وذلك خلال أسابيع قليلة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

ولجأت السلطات إلى نشر قوات من الجيش الأسترالي في المنطقة للتعامل مع الفيضانات، التي وصفت بأنها “تحدث مرة واحدة في القرن”.

وأظهرت صور بالأقمار الصناعية، نشرتها وكالة الفضاء الأميركية ناسا، المنطقة المنكوبة، وكشفت عن الحجم الهائل للفيضان، وكتبت دائرة الأرصاد الجوية في كوينزلاند على حسابها في تويتر تقول: “فيضان هائل لدرجة أنه صنع طقسه الخاص به”.