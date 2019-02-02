الأمم المتحدة تستأجر سفينة لاجتماعات لجنة مراقبة الهدنة باليمن

المواطن - الرياض

قالت مصادر يمنية ودولية اليوم السبت: إن لجنة تشرف على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية ستعقد اجتماعها المقبل على متن سفينة قبالة المدينة الساحلية؛ نظرًا لعدم اتفاق الأطراف في اليمن على مكان لإجراء المحادثات.

وتسعى الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق بشأن هدنة وسحب القوات من الحديدة التي تعد نقطة الدخول الرئيسية لمعظم واردات اليمن، وذلك في إطار الجهود لإنهاء الأزمة في اليمن، بحسب وكالة “رويترز”.

وحث مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث ميليشيا الحوثي إلى سحب قواتها من الميناء سريعًا.

وتعقد لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التي ترأسها الأمم المتحدة وتضم أعضاء من كلا الطرفين، لقاءات منتظمة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.

وذكر أحد المصادر أن الأمم المتحدة استأجرت سفينة لاستخدامها مقرًّا للجنة واجتماعاتها.

وقال مصدر آخر: إن ممثلين عن الأطراف المتحاربة سينقلون إلى السفينة على متن طائرات هليكوبتر تابعة للمنظمة الدولية.